Hovorca nigérijskej väzenskej služby Francis Enobore uviedol, že neznámi ťažko vyzbrojení muži pri útoku ešte nadránom pomohli k úteku 1844 väzňov v meste Owerri, metropole nigérijského štátu Imo.

Enobore vo vyhlásení spresnil, že útočníci vo viacerých vozidlách si vytvorili prístup na nádvorie väznice výbušninami, ktorými vyhodili do vzduchu administratívnu budovu. Mali pri sebe útočné pušky a dostali sa do prestrelky s bezpečnostným personálom.

Newscentral's @iamjoehanson speaks to the PRO, Nigerian Correctional Centres, Francis Enobore about the Imo Prison Break, where gunmen attack correctional centre and free inmates. pic.twitter.com/U4vvxvsNk5