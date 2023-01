Primátor Bratislavy Matúš Vallo a ďalší zakladajúci členovia Paktu slobodných miest, ktorý združuje primátorov metropol krajín Vyšehradskej štvorky, sa v stredu stretli v Kyjeve s tamojším starostom Vitalijom Kličkom. Jednou z hlavných tém stretnutia bolo vytvorenie platformy pre dlhodobú pomoc a obnovu ukrajinských miest, informuje TASR na základe Vallovho príspevku na sociálnej sieti Facebook.

S cieľom zlepšiť kvalitu a objem pomoci pre Ukrajinu na úrovni miest navrhol Pakt slobodných miest platformu pre dlhodobú efektívnu pomoc. Ukrajinské mestá budú do systému zadávať podľa priority svoje potreby a požiadavky a darcovské mestá budú môcť priebežne sledovať, či niektoré z požiadaviek vedia naplniť, prípadne do systému zaevidujú, ako inak vedia pomôcť. Do tejto iniciatívy sa budú môcť zapojiť aj ďalšie mestá.

"Je logické, že na tejto pomoci sa podieľajú aj mestá a samosprávy, ktoré si najviac uvedomujú utrpenie ľudí, pretože mali k obyvateľom vždy najbližšie a najlepšie poznajú ich potreby. A nejde len o terajšiu pomoc, ale aj o výmenu skúseností, ktorá bude veľmi dôležitá po vojne, ako napríklad aj skúsenosti EÚ ohľadom energetickej efektívnosti," uviedol bratislavský primátor.

Mesto Bratislava v spolupráci s Dopravným podnikom daruje svojmu partnerskému mestu Kyjevu 25 kusov 12-metrových autobusov Irisbus Citelis. Tie boli v Bratislave nedávno nahradené novými 12-metrovými autobusmi SOR.

Vallo a primátori Prahy, Varšavy a Budapešti – Zdeněk Hřib, Rafal Trzaskowski a Gergely Karácsony – mali v stredu na programe v Kyjeve aj stretnutie so zástupcom ministerstva zahraničných vecí a návštevu nemocnice pre vojnových veteránov, kde sa zotavujú účastníci bojov, a tiež návštevu vojnou poznačeného mesta Buča pri Kyjeve.

Bratislavský primátor pripomenul, že hlavné mesto SR vytvorilo a niekoľko mesiacov prevádzkovalo bod prvého kontaktu a podpory pre ľudí z Ukrajiny na hlavnej železničnej stanici, následne v spolupráci s partnermi zabezpečilo asistenčné centrum pomoci pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Okrem služieb týkajúcich sa pobytu či finančnej pomoci sú v tomto centre poskytované aj kurzy a výučba

Vallo koncom minulého roka pozval Klička na návštevu do Bratislavy.