Vakcína Pfizer slávi veľký ÚSPECH: Zneškodnila nový brazílsky variant, tvrdia výskumníci!

Vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech bola schopná zneškodniť nový brazílsky variant koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa v Brazílii rýchlo šíri. Informovali o tom výskumníci z Texaskej univerzity v článku uverejnenom v pondelok vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine, z ktorého citovala agentúra Reuters.