Jana Pustayová Hlavná editorka

Žila tak, ako o tom písala! Candace Bushnellová (66), autorka knihy Sex v meste, podľa ktorej nakrútili kultový seriál, prišla do Prahy so svojou šou. Televízii CNN Prima News v rozhovore okrem iného prezradila, čo všetko zažila a ako je to s pánom Božským.