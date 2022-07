Útoky na Odesu ich NEZASTRAŠILI: Ukrajina sa už pripravuje na VÝVOZ OBILIA cez Čierne more! ×

Vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more podľa dohody sprostredkovanej Organizáciou Spojených národov a Tureckom by sa mohol začať v priebehu tohto týždňa. Vyhlásil to ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.