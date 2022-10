Podľa vyšetrovacieho spisu DePape vošiel do spálne v dome Pelosiovcov v piatok nadránom. So sebou mal viazacie pásky a lepiacu pásku. Chcel ich použiť pri únose političky.

Muž obvinený z piatkového útoku na Paula Pelosiho, manžela predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej, vyšetrovateľom povedal, že političku plánoval uniesť a "polámať jej kolená". Chcel tak údajne upozorniť aj ostatných členov Kongresu, že ich činy majú dôsledky. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.

Proti 42-ročnému útočníkovi Davidovi DePapeovi vzniesla federálna prokuratúra dve obvinenia v súvislosti s piatkovým útokom, pri ktorom v spálni domu Pelosiovcov v San Franciscu udrel 82-ročného Pelosiho kladivom do hlavy. Pelosi pri útoku utrpel okrem iného fraktúru lebky, v dôsledku čoho musel podstúpiť operáciu.

Podľa vyšetrovacieho spisu DePape vošiel do spálne v dome Pelosiovcov v piatok nadránom. So sebou mal viazacie pásky a lepiacu pásku. Chcel ich použiť pri únose političky. Doma však našiel iba Pelosiho, ktorému povedal, že chce hovoriť s "Nancy". Ten odpovedal, že jeho manželka nie je doma a bude preč ešte niekoľko dní. DePape reagoval, že na ňu teda počká. Následne došlo medzi DePapem a Pelosim k fyzickej konfrontácii, pri ktorej votrelec udrel domáceho kladivom.

Pri výsluchu povedal, že Pelosiovú považuje za hlavnú klamárku z Demokratickej strany. Ak by mu po plánovanom únose hovorila pravdu, hodlal ju prepustiť. Ak by však klamala, polámal by jej kolená. "Potom by ju museli doviezť do Kongresu na invalidnom vozíku a ostatní členovia Kongresu by tak videli, že ich skutky majú dôsledky," píše sa v spise.

DePape je obvinený zo zločinu ovplyvňovania, bránenia vo výkone funkcie a podniknutia odvety voči federálnemu predstaviteľovi prostredníctvom ohrozovania a zranenia jeho rodinného príslušníka a tiež z pokusu o únos predstaviteľa Spojených štátov v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Okrem toho sa očakáva vznesenie obvinení voči DePapeovi aj zo strany miestnej prokuratúry v San Franciscu.