USA zvažujú dodanie Patriotov Ukrajine, Rusi majú už teraz jasno: Budú cieľmi našich útokov!

Ak by Spojené štáty poskytli Ukrajine dodávky systémov protivzdušnej obrany Patriot, raketové batérie tohto systému by sa stali legitímnym cieľom útokov ruských síl. V stredu to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého cituje stanica CNN.