Pôjde o vakcíny od amerických firiem Moderna a Johnson & Johnson (J&J), ako aj vakcíny od nemecko-amerického konzorcia Pfizer/BioNTech vyrobené v USA, ktoré má Washington už k dispozícii, približuje AP.

Moderna - vakcína proti Covid-19 Zdroj: archív

Biely dom ešte koncom apríla oznámil, že USA sa so svetom do konca júna podelia o 60 miliónov dávok vakcíny od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca - avšak až vtedy, keď jej použitie v USA schváli tamojší Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Podľa AP by sa tak malo stať do konca júna.

Bidenova administratíva však zatiaľ neoznámila, ako a do ktorých krajín budú vakcíny prerozdelené, pripomína AP.

Obyvatelia USA "nebudú plne chránení (pred koronavírusom) dovtedy, dokým nedostaneme pandémiu, ktorá zúri po celom svete, pod kontrolu," uviedol Biden na tlačovom brífingu v Bielom dome.

Biden tiež upozornil na to, že na rozdiel od Číny či Ruska USA nebudú vakcíny využívať na zaistenie "láskavostí" od iných krajín.

Tento oznam prichádza v čase, keď záujem obyvateľov o zaočkovanie proti koronavírusu v USA klesá, pripomína AP. Doteraz tam podľa agentúry dostalo najmenej jednu dávku vakcíny viac ako 157 miliónov Američanov, pričom dvoma dávkami vakcíny bolo preočkovaných zhruba 123 občanov.