Tretí blok jadrovej elektrárne Vogtle pri meste Waynesboro v štáte Georgia začal slúžiť približne 500.000 domácnostiam a podnikom, uviedol vo vyhlásení prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť Georgia Power.

V USA uviedli v pondelok do prevádzky nový jadrový reaktor, prvýkrát po siedmich rokoch.

Nový blok spoločnosť označila za dlhodobú investíciu do čistej energetickej budúcnosti štátu. Projekt uviedli do prevádzky so sedemročným oneskorením oproti pôvodným plánom.

Náklady na tretí blok a štvrtý reaktor, s ktorého uvedením do prevádzky sa počíta koncom roka 2023 alebo začiatkom roka 2024, podľa miestnych úradov pre energetiku presiahli 30 miliárd dolárov (27,22 miliardy eur).

To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rozpočtom 14 miliárd USD naplánovaným v úvodnej fáze projektu. Prekročenie nákladov prinútilo pôvodného investora Westinghouse, dcérsku spoločnosť japonskej Toshiby, aby v roku 2017 vyhlásil bankrot a od projektu odstúpil.

Bloky 3 a 4 elektrárne Vogtle boli prvými projektmi nových reaktorov schválenými americkými úradmi od roku 1979, keď sa v elektrárni Three Mile Island v štáte Pensylvánia odohrala najzávažnejšia jadrová havária v dejinách USA.