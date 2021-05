Donald Trump si poriadne zavaril: Jeho spoločnosť vyšetruje kriminálka ×

The Trump Organization, spoločnosť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, je predmetom kriminálneho vyšetrovania. Oznámila to v utorok generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová s tým, že dosiaľ išlo o občianskoprávne vyšetrovanie.