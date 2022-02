Vízové obmedzenia sa podľa amerického ministerstva zahraničných vecí vzťahujú na viacerých bieloruských občanov, ktorí sa zapojili do "závažných, extrateritoriálnych protidisidentských aktivít".

Zdroj: tasr

"Spojené štáty odsudzujú všetky takéto aktivity vrátane pokusu o násilnú repatriácii bieloruskej olympioničky Krysciny Cimanovskej počas vlaňajších letných olympijských hier v Tokiu," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Rezort mená príslušných osôb nezverejnil.

Spojené štáty vyzvali bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na "ukončenie tvrdých zásahov voči členom občianskej spoločnosti, nezávislých médiám, politickej opozícii, športovcom, študentom, právnikom, ako aj ďalším Bielorusom".

USA takisto vyzvali na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov. Lukašenkov režim sa má zapojiť „do skutočného dialógu s demokratickou opozíciou a občianskou spoločnosťou".

Zdroj: Pavel Orlovsky

Kryscina Cimanovská sa vlani po kritike vedenia bieloruského olympijského tímu odmietla vrátiť do vlasti z letnej olympiády v Tokiu a požiadala o diplomatickú ochranu. Uchýlila sa do Poľska s tým, že sa do Bieloruska bojí vrátiť, lebo sa tam necíti bezpečne, pripomína agentúra Reuters.