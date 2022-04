Informovala o tom agentúra AP. Hovorca Pentagónu John Kirby priblížil, že pôjde o laserom navádzané raketové systémy, bezpilotné lietadlá, obrnené vozidlá, zariadenia na nočné videnie a tiež muníciu. Súčasťou balíka pomoci majú byť aj zdravotnícky materiál, terénne vybavenie či náhradné diely

Kirby dodal, že USA už Kyjevu poskytli od začiatku ruskej invázie bezpečnostnú pomoc v hodnote vyše 1,6 miliardy dolárov. Noviny The New York Times (NYT) v piatok večer tiež informovali, že USA sa na žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského rozhodli spolupracovať so spojencami aj na prevoze tankov sovietskeho typu z ich územia na Ukrajinu.

Išlo by o prvý prípad, keď by USA pomohli s takýmto presunom tankov – podrobnosti o tom, z ktorých krajín by sa mal presun uskutočniť, ani o aký počet tankov by išlo, však neboli bezprostredne známe.

NYT vo svojej správe citujú nemenovaného amerického predstaviteľa oboznámeného so situáciou. Uvádza pritom, že zmienené tanky by mali Ukrajine umožniť delostreleckú paľbu na veľké vzdialenosti – na ruské ciele v Donbase.

Moskva nedávno – po týždňoch bojov na Ukrajine – oznámila, že odteraz sa bude sústreďovať na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, a to "oslobodenie Donbasu". Ruský minister obrany Sergej Šojgu to zdôvodnil tým, že ruské jednotky sa na tento cieľ môžu zamerať, keďže bojový potenciál ukrajinských ozbrojených síl sa už podľa jeho slov výrazne znížil.