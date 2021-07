Na USA a Karibik sa valí HURIKÁN: Pripravujú sa na KATASTROFU, zasiahol už dovolenkový raj!

Hurikán Elsa sa v sobotu nadránom zdvihol v oblasti Karabiku a blíži sa k štátom Haiti a Dominikánska republika, kde by mohol spôsobiť záplavy a zosuvy pôdy. Hurikán by sa zrejme mal neskôr presunúť na Kubu, Jamajku a do pondelka aj na Floridu, informovali agentúra AP a AFP.