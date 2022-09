Všeobecný zákaz vydávania turistických víz by uzavrel dvere Rusom, ktorí nepodporujú vojnu na Ukrajine, uviedli obaja poprední predstavitelia opozície v exile na konferencii v litovskej metropole Vilnius.

Chodorkovskij podľa agentúry BNS povedal, že táto otázka bude určujúca pre smerovanie Ruska aj po skončení vlády prezidenta Vladimira Putina.

"Veľmi to bude závisieť od toho, aký príklad uvidí mladá ruská generácia. Aby bol tento príklad európsky, musíme pracovať s touto mladou generáciou," uviedol niekdajší oligarcha, ktorý sa dostal do konfliktu s Kremľom. "Musíme zostať v kontakte s týmito Rusmi. Nemôžeme ich odstrčiť. Pretože od nich závisí, čo sa stane zajtra na našom spoločnom európskom kontinente."

Členské krajiny EÚ dosiahli v stredu zhodu na úplnom pozastavení dohody o zjednodušenom vydávaní víz s Ruskom. Ide o ďalšie sankčné opatrenia v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine. Pre ruských občanov to bude znamenať dlhší a nákladnejší proces získavania víz pre cesty do EÚ, nie však celkový zákaz ich vydávania. Politická dohoda prišla po týždňoch tlaku krajín EÚ susediacich s Ruskom na obmedzenie cestovania ruských občanov do Únie pomocou schengenských víz vydávaných niektorými členskými štátmi.