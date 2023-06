Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril v pondelok hlboký zármutok nad smrťou bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho, ktorého označil za "skutočného priateľa". Uviedol to Kremeľ, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

"Silvio bol pre mňa váženým človekom a skutočným priateľom. Jeho úmrtie je nenahraditeľnou stratou," uviedol Putin v sústrastnom telegrame pre talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu.

Šéf Kremľa dodal, že obdivoval Berlusconiho múdrosť a schopnosť robiť "prezieravé rozhodnutia aj v tých najťažších chvíľach". Ocenil tiež "neuveriteľnú vitalitu, optimizmus a zmysel pre humor" talianskeho expremiéra.

"Silvio Berlusconi, skutočný patriot, vždy kládol záujmy vlasti nad všetko ostatné," uviedol Putin. Pre televíziu ruský prezident povedal, že zosnulý taliansky expremiér neoceniteľne prispel k rozvoju rusko-talianskych vzťahov a tiež k zlepšeniu väzieb medzi Ruskom, európskymi krajinami a Severoatlantickou alianciou. Ruský prezident tiež povedal, že ide o veľkú stratu nie len pre Taliansko, ale aj pre medzinárodnú politiku.

Berlusconi sa do začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári často chválil svojím priateľstvom s Putinom. Vlani v septembri vyvolal pobúrenie, keď povedal, že Putin bol do vojny dotlačený a že chce len to, aby sa do vlády v Kyjeve dostali "slušní ľudia".

Orbán: Odišiel veľký bojovník

