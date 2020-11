Umelecký svet obletela šokujúca správa o nečakanej smrti mladého českého umelca Hynka Vaceka († 39). Hynek zahynul za nevyjasnených okolností vo svojom ateliéri v českom meste Borovany, píše Blesk.

O smrti mladého výtvarníka informoval na sociálnej sieti jeden z jeho priateľov, výtvarník Adam Stanko. „Včera 6. 11. 2020 zomrel v Borovanoch Hynek Vacek,“napísal v sobotu večer. „Zomrel v ateliéri za nevyjasnených okolností.“ Stanko si zároveň myslí, že nešlo o samovraždu.

„Včera veľmi mladý zomrel kamarát, spolužiak z Umprumk a talentovaný umelec Hynek Vacek. Bude mi chýbať jeho zmysel pre humor, ‘fuchmanství’, postrehy a pohľad na svet,“ napísal na Facebooku jeho spolužiak z Vysokej školy Umeleckopriemyslovej v Prahe, popredný český dizajnér Maxim Velčovský.

„Je mi to veľmi ľúto,“ napísal ďalší Vackov kolega, Jiří David, s ktorým v roku 2015 realizoval projekt československého pavilónu na Bienále v Benátkach.

„Neverím tomu, Hynek. Vo štvrtok večer sme spolu popíjali v Budejoviciach Desperados na lavičke medzi dvomi riekami. Pomľaskávali sme si: 'Toto je veľmi dobré. Toto je veľmi dobré.’- obaja naraz,“napísal na sociálnej sieti básnik Štěpán Leitgeb, jeden z posledných ľudí, ktorí Hynka videli živého. „Ten deň mi stále visí v hlave. Rozlúčili sme sa a šli si zase sadnúť k rieke. Rozlúčili sme sa druhýkrát. Objali sa a kývali na seba. ‘Áno, bolo to fajn.’ Odchádzal som a ešte som si to tak trikrát zopakoval. Bol som si úpne istý, že to bolo fajn,“ napísal básnik.