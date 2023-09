KK28 Odesa - Na snímke ľudia sa zhromažďujú počas omše pred poškodeným Chrámom Premenenia Pána v Odese po ruských náletoch 23. júla 2023. Ruské útoky na ukrajinské mesto Odesa v noci na nedeľu ťažko poškodili tamojšiu pravoslávnu katedrálu patriacu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s väzbami na Moskvu. FOTO TASR/AP People attend a Mass outside the Odesa Transfiguration Cathedral after it was heavily damaged following Russian missile attacks in Odesa, Ukraine, Sunday, July 23, 2023. (AP Photo/Libko

Zdroj: Libkos