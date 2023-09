KK23 Odesa - Na snímke kontajnerová loď Joseph Schulte plaviaca sa pod vlajkou Hongkongu pláva z prístavu v Odese 16. augusta 2023. Do dočasného koridoru v Čiernom mori, ktorý bol vytvorený po odstúpení Ruska od dohody o preprave obilia z Ukrajiny, vplávalo prvé civilné plavidlo. Podľa stredajšej správy britskej stanice BBC o tom informoval ukrajinský vicepremiér a minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov. FOTO TASR/AP In this photo provided by Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office, co

Zdroj: TASR