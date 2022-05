Volyna uviedol, že si vytvoril účet na sociálnej sieti Twitter iba preto, aby sa skontaktoval s Muskom. "Ľudia hovoria, že si prišiel z inej planéty, aby si naučil ľudí veriť v nemožné," napísal Volyna v príspevku na Twitteri smerom k Muskovi. "Naše planéty sú vedľa seba, keďže ja žijem tam, kde je takmer nemožné prežiť. Pomôž nám dostať sa z Azovstaľu do sprostredkovateľskej krajiny. Ak nie ty, kto potom?" pokračoval ukrajinský veliteľ.

Cmdr of the 36th Marine Reg. Maj. Serhiy Volyna, pleading to Elon musk to get them out of #azovstal #Russia #Ukraine️ pic.twitter.com/1OOsjIqsnX