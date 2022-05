Ukrajinská armáda oznámila, že v rámci protiofenzívy v blízkosti mesta Charkov na severovýchode Ukrajiny znovudobyla viacero dedín, ktoré ovládali príslušníci ruských inváznych vojsk. TASR správu prevzala zo stanice BBC News a denníka The Guardian.

Podľa ukrajinskej armády sa ukrajinským vojakom v posledných dňoch podarilo vytlačiť ruských okupantov z dedín Čerkaski Tyšky, Ruski Tyšky, Borščova a Slobožanske, ktoré sa nachádzajú severne od Charkova.

Dobytie týchto dedín ohlásila 92. mechanizovaná brigáda, ktorá je hlavnou zložkou ukrajinskej armády operujúcou v oblasti Charkova. Podľa poradcu ministerstva obrany v Kyjeve Jurija Saksa tieto úspechy ukrajinských síl zatláčajú ruských vojakov ďalej od Charkova, ktorý sa tak dostáva mimo dostrelu ruského delostrelectva.

Toto druhé najväčšie mesto Ukrajiny, po ukrajinsky nazývané Charkiv, sa nachádza neďaleko hraníc s Ruskom a je terčom ruského ostreľovania už od začiatku invázie. Niektoré územia v okolí Charkova ovládli Rusi prakticky hneď po útoku na Ukrajinu. Údajné úspechy ukrajinskej armády v bojoch na severovýchode krajiny, ktoré vzhľadom na neprehľadnú situáciu na fronte nie je možné nezávisle overiť, potvrdzujú aj viacerí západní vojenskí analytici.

"Ukrajinská protiofenzíva prebiehajúca severovýchodne od mesta Charkov naďalej úspešne vytláča ruské sily smerom k rusko-ukrajinským hraniciam," uviedol americký Inštitút pre štúdium vojnových konfliktov (ISW) v hodnotení bojov, ktoré prebiehali v utorok 10. mája.

ISW s odvolaním sa na nemenovaný ruský zdroj uviedol, že ruskí vojaci boli v oblasti zatlačení do okruhu 10 km od ukrajinsko-ruských hraníc. Analytik Neil Melvin z londýnskeho bezpečnostného inštitútu RUSI uvádza, že ukrajinský postup v oblasti Charkova by mohol ohroziť zásobovacie trasy pre ruské vojská v hlavnom smere ruskej ofenzívy v Donbase. Podľa Melvina sa tam Ukrajinci dostávajú na dostrel týchto zásobovacích trás, čo by mohlo ruským silám spôsobiť veľké problémy.

Poradca ukrajinského ministra vnútra Vadym Denysenko uvádza, že ukrajinský postup v oblasti Charkova Rusov veľmi znepokojuje. Z tohto dôvodu sústredilo v okolí Belgorodu, ruského mesta na druhej strane hraníc, približne 20 bojových taktických oddielov. Varoval však, že Rusko má stále dosť síl na ďalší prípadný útok v charkovskom regióne, uvádza CNN.

O územných ziskoch ukrajinskej armády v okolí Charkova hovoril v utorok večer v pravidelnom posolstve k národu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého sú ruskí okupanti postupne vyháňaní z Charkovskej oblasti. Zároveň však varoval Ukrajincov pred prílišnou eufóriou, prehnanými emóciami a pred očakávaním stále nových víťazstiev na "každodennej báze".