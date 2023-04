Súd rozhodol, že domáce väzenie pre metropolitu bude trvať dva mesiace. Po pojednávaní mu dali na členok monitorovací náramok, napriek tomu, že namietal, že má diabetes a nemal by ho nosiť. „Prijímam to. Krista ukrižovali na kríži, prečo by som to nemal prijať,“ skonštatoval krátko po tom duchovný.

Mnísi v lavre patria k ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorá čelí obvineniam z väzieb na Rusko. Tá od začiatku vojny na Ukrajine trvá na tom, že je lojálna Kyjevu a inváziu odsúdila. Tiež vyhlásila nezávislosť od Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorej patriarcha Kirill inváziu na Ukrajinu podporuje.

Ukrajinské bezpečnostné agentúry však tvrdia, že niektorí príslušníci ukrajinskej pravoslávnej cirkvi udržiavajú úzke vzťahy s Moskvou. Počas razií na niektorých miestach cirkvi zverejnili fotografie rubľov, ruských pasov a letákov s odkazmi od moskovského patriarchu ako dôkaz toho, že niektorí predstavitelia cirkvi sú lojálni Rusku.

Kyjevsko-pečerskú lavru vlastní ukrajinská vláda a úrad, ktorý ju má na starosti, informoval tamojších mníchov, že vypovedá nájomnú zmluvu a majú čas do 29. marca na odchod. V stredu však metropolita povedal veriacim, že mnísi neodídu, kým nepadne verdikt o žalobe, ktorú ukrajinská pravoslávna cirkev podala na súde v Kyjeve, aby vysťahovanie zastavila. Vláda tvrdí, že mnísi porušili nájomnú zmluvu, čo oni popierajú.

Mnohé pravoslávne komunity na Ukrajine prerušili svoje väzby s ukrajinskou pravoslávnou cirkvou a obrátili sa ku konkurenčnej pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, ktorú pred viac ako štyrmi rokmi uznal ekumenický konštantínopolský patriarcha.

V sobotu sa pred lavrou zišli desiatky podporovateľov ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a v daždi tam spievali chválospevy. Prišla aj menšia skupina demonštrantov, ktorí ich obvinili zo sympatizovania s Moskvou.