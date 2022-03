Ukrajinské námorníctvo muselo potopiť VLASTNÚ loď: Mohli sa jej ZMOCNIŤ Rusi, hovorí minister!

Ukrajinské námorníctvo vo štvrtok zámerne potopilo vlajkovú loď svojej čiernomorskej flotily, aby tak zabránilo tomu, že by sa vojnového plavidla zmocnila ruská armáda. Oznámil to v piatok ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov, napísal denník The New York Times.