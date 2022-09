Láska im dlho nevydržala! Tony Garnett (30) a jeho partnerka Lorna (28) zo Spojeného kráľovstva sa rozhodli v čase ruskej invázie na Ukrajinu pre dobrý skutok a v máji prichýlili len 22-ročnú Sofiiu z Ukrajiny. Sexi blondínka však namiesto vďaky spôsobila rozpad rodiny, keď sa po desiatich dňoch zamilovala do otca dvoch detí Tonyho. Ten pre mladú krásavicu opustil partnerku aj deti a po uši zamilovaný začal nový život po boku mladej krásavice. Ich láska však netrvala večne. Tony sa po dramatických udalostiach so Sofiiou rozišiel. To, aké peklo mu po rozchode urobí zo života, však nečakal ani v najhoršom sne.

Ešte v lete sa Brit Tony Garnett chválil svojou láskou k 22-ročnej Ukrajinke Sofii, pre ktorú neváhal opustiť partnerku a dve deti. Pred médiami mladú ženu obhajoval a tvrdil, že jeho rodina bola nefunkčná a Sofia ju nerozbila. Ich láska však nevytrvala a pred pár dňami sa Garnett médiám priznal, že ich vzťah sa skončil. Dôvodom malo byť agresívne správanie Sofiie a alkohol.

Tony Garnett (30) a jeho partnerka Lorna (28) zo Spojeného kráľovstva sa rozhodli v čase ruskej invázie na Ukrajinu pre dobrý skutok. Strechu nad hlavou ponúkli mladej Ukrajinke, ktorá nakoniec po desiatich dňoch rozbila ich rodinu. Zdroj: Profimedia

K incidentu, ktorý predchádzal rozchodu, malo podľa Tonyho dôjsť počas oslavy jeho 30. narodenín. Sofiia podľa jeho slov nezvládla alkohol a v agresívnom amoku začala nožom bodať do steny. Po incidente Tony vzťah ukončil a Sofiiu po štyroch mesiacoch vzťahu vyhodil na ulicu. Tá sa však svojej lásky a nového života odmietla vzdať a do domu sa podľa denníka Daily Mail snažila vrátiť v utorok večer. Sofiiu však počas snahy dostať sa do domu zadržala polícia. Podľa očitých svedkov sa mladá žena nervovo zrútila, kopala do dverí domu a kričala: "Milujem ťa, Tony!"

Rodina prijala Ukrajinku, otec sa do nej zamiloval. Zdroj: Profimedia

Sofiia exkluzívne pre MailOnline po incidente povedala: „Som stratená. Mám zlomené srdce a stále k Tonymu niečo cítim. Nikoho tu nemám. Som bez domova a bez peňazí. Nemám žiadnych priateľov. Bývam tu na nechutnom mieste, do ktorého ma v Bradforde umiestnila polícia,“ podelila sa so svojím trápením mladá blondínka médiám.

Uviedla tiež, že ju polícia varovala, aby nekontaktovala Tonyho, či už telefonicky, správou, alebo osobne, a ak poruší tieto podmienky, bude znovu zatknutá a obvinená. Problémy v ich vzťahu mala vyvolať Tonyho starostlivosť o svoje dve deti a bývalú partnerku, čo sa Sofii nepáčilo. "Bola som nahnevaná pre situáciu s jeho manželkou (matkou jeho dvoch dcér). Zdalo sa, že sa o nás nezaujímal, o našu budúcnosť, vždy hovoril o svojich deťoch,“ dodala Sofiia, ktorá si myslela, že sa za Tonyho vydá a v Británii začne nový život. Ako sa však zdá, nový život bude musieť začať bez Tonyho, ktorý s mladou ženou nechce mať už nič spoločné.

