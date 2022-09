Maloletka (35), viditeľne dojatý, venoval cenu ukrajinskému ľudu. Dostal ju na slávnosti v juhofrancúzskom meste Perpignan.

Novinár a fotograf pracuje pre tlačovú agentúru The Associated Press (AP). Bol - spolu so svojím kolegom a videoreportérom z AP Mstyslavom Černovom - jedným z prvých žurnalistov, ktorí prišli do Mariupola 23. februára, hodinu pred dopadom prvých ruských bômb.

Bol takisto jedným z posledných žurnalistov, čo z mesta odišli - 15. marca, keď už bol Mariupol takmer úplne zničený ruským ostreľovaním.

Tých 20 dní, ktoré v Mariupole strávil, mu pripadalo ako jeden dlhý, nekonečný deň, "čoraz horší a horší," povedal pre agentúru AFP.

Jeho fotografie zachytávajú všetky hrôzy vojnového konfliktu v Mariupole: deti zabité počas obkľúčenia mesta, ženy vo vysokom štádiu tehotenstva ležiace medzi troskami zbombardovaných budov, narýchlo vykopané spoločné hroby.

Ruské bombardovanie a ostreľovanie tohto prístavného mesta so 400.000 obyvateľmi, najmä priamy zásah pôrodnice, vyvolali hnev po celom svete.

Ďalšími dvoma nominovanými fotografmi boli Austrálčan ukrajinského pôvodu Daniel Berehulak za reportáž "Tu žili ľudia" pre denník The New York Times o masakre civilistov v Buči na predmestí Kyjeva a tiež Marcus Yam za svoj denník zverejňovaný pod názvom Pád Afganistanu (The Fall of Afghanistan) v novinách Los Angeles Times.

Ceny odovzdávali na Medzinárodnom festivale fotožurnalistiky, ktorý sa koná v Perpignane od 27. augusta do 11. septembra. Vojna na Ukrajine je tam jednou z prevládajúcich tém.

