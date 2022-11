Zhruba jeden z piatich ľudí na Ukrajine má problém dostať sa k liekom. V pondelok to povedal zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Ukrajine Jarno Habicht. Ako pritom poznamenal, na územiach okupovaných Ruskom je situácia horšia, kde sa k potrebným liekom nevie dostať každý tretí človek. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Nepretržité útoky na zdravotnú infraštruktúru na Ukrajine ovplyvnili dostupnosť zdravotníckych služieb, ako sú lieky, vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a stroje na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocniciach, povedal tiež Habicht na tlačovom brífíngu v Kyjive.

Tohtoročná zima a sneh, ktorý sa už objavil v niektorých častiach Ukrajiny, budú podľa neho predstavovať „obrovskú výzvu“ pre zdravotný systém v krajine.

„Povedal by som, že keď je 50 percent civilnej energetickej infraštruktúry poškodených alebo zničených v momente, keď začína krutá zima, keď teploty môžu klesnúť až na mínus 20 stupňov, treba to považovať za najväčší útok na zdravotnú starostlivosť na európskej pôde od druhej svetovej vojny,“ skonštatoval predstaviteľ WHO.

Podľa najnovších údajov WHO organizácia zatiaľ overila približne 703 útokov na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine od začiatku vojny.