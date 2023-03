"Na jar tradične prilietajú na Ukrajinu vtáky... Lietadlá MiG-29 zo Slovenska budú mať veľa práce pri obrane Európy," vyhlásil Reznikov. Vo svojom príspevku použil vlajočky Ukrajiny a Slovenska a medzi ne vložil symbol podaných rúk.

In time for spring, birds traditionally arrive in Ukraine...

MiG-29 jets from Slovakia will have a lot of work defending the Europe.

Thank you to @eduardheger @JaroNad and the Slovakian people.

🇺🇦🤝🇸🇰

Our Air Force is ready to accept more jets and protect our skies!