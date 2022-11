Ukrajina upozorňuje na PASCU zo strany Moskvy: Rusi sa v Chersone pripravujú na pouličné boje! ×

Ukrajina upozorňuje, že zdanlivé stiahnutie sa ruských jednotiek z mesta Cherson na juhu krajiny by mohlo byť len pascou zo strany Moskvy. Vo štvrtok to vyhlásila hovorkyňa južného velenia ukrajinskej armády Natalia Humeniuková. TASR správu prevzala zo stanice Sky News a denníka The Guardian.