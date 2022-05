Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov navštívil minulý týždeň nebezpečné pozície na frontovej línii na východe Ukrajiny v snahe o oživenie ruskej vojenskej ofenzívy v oblasti. S odvolaním sa na ukrajinských a amerických predstaviteľov o tom v nedeľu informoval denník The New York Times.

Počas tejto návštevy Gerasimov v sobotu neskoro večer len tesne unikol smrtiacemu útoku ukrajinskej armády na školu, ktorej priestory sú využívané ako vojenská základňa v ruskými silami ovládanom ukrajinskom meste Izjum.

Podľa nemenovaného ukrajinského predstaviteľa, ktorého citoval denník The New York Times, tam pri tomto útoku prišlo o život zhruba 200 ruských vojakov a najmenej jeden generál. Gerasimov bol v tom čase už na odchode späť do Ruska.

Washingtonský inštitút pre štúdium vojny predtým informoval, že ukrajinské sily "pravdepodobne podnikli delostrelecký útok na stanovište ruského velenia v Izjume v sobotu 30. apríla krátko po odchode náčelníka generálneho štábu ruskej armády, o život však pri ňom prišiel ďalší vysokopostavený generál.

Predstavitelia USA útok nevedeli potvrdil a ruské ministerstvo obrany bezprostredne nereagovalo na požiadavku o komentár, píše The New York Times. "Náš pracovný predpoklad je, že tam bol, pretože sa uznáva, že ešte nevyriešili všetky svoje problémy," povedal pre denník jeden z amerických predstaviteľov. Ruská ofenzíva bola pomalá, medzi ruskými silami hlásili rozsiahly chaos a slabú morálku.

Podľa New York Times sa zdá, že Kremeľ sústreďuje svoje operácie okolo mesta Izjum ako súčasť obnoveného úsilia o dobytie celej Doneckej a Luhanskej oblasti, dodáva americký denník.