"Voľbu Slovákov rešpektujeme," povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. "Je však ešte priskoro vyjadriť, ako výsledky volieb ovplyvnia postoj Slovenska," povedal. Podľa jeho slov Kyjev môže prvé závery robiť až po sformovaní vládnej koalície na Slovensku.

Víťazom sobotňajších predčasných parlamentných volieb (30. 9.) sa stala strana Smer-SD a do Národnej rady SR voliči posunuli sedem politických subjektov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu uviedla, že víťaza volieb v pondelok poverí zostavením vlády. Smer-SD avizoval, že rokovania o zostavení vlády začne až po poverení.

Svetové médiá: Volebné víťazstvo Smeru by mohlo ohroziť pomoc pre Ukrajinu

Vláda na čele so Smerom-SD by mohla predstavovať výzvu pre NATO a ohroziť vojenskú pomoc SR pre Ukrajinu. Píšu o tom viaceré zahraničné médiá v reakcii na výsledky sobotňajších parlamentných volieb. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a CNN a portálu denníka The Guardian.

BBC píše, že v parlamentných voľbách na Slovensku zvíťazila "populistická pro-moskovská strana na čele s bývalým premiérom Robertom Ficom". Dodáva, že ľavicový Smer sľubuje okamžité ukončenie vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Volebné víťazstvo Smeru môže zase podľa CNN predstavovať výzvu pre NATO a jednotu EÚ v spojitosti s Ukrajinou. Americká stanica pripomína Ficov odmietavý postoj voči vstupu tejto krajiny do NATO.

CNN tiež uviedla, že liberálna strana Progresívne Slovensko, ktorá vo voľbách skončila na druhom mieste, podporuje úplne inú budúcnosť pre krajinu vrátane pokračovania výraznej podpory Kyjeva či udržiavania pevných väzieb so Západom.

The Guardian parafrázuje vyjadrenia Roberta Fica z nedeľňajšej tlačovej konferencie po potvrdení víťazstva. Smer-SD podľa jeho predsedu v prípade, ak bude zostavovať vládu, urobí všetko pre čo najrýchlejší prístup k mierovým rokovaniam vo vojne na Ukrajine. Strana je podľa jeho slov pripravená pomáhať humanitárne a tiež pomôcť pri obnove štátu. Na vyzbrojovanie má však iný názor.

Zahraničné médiá si tiež všímajú, že Fico je blízkym spojencom maďarského premiéra Viktora Orbána, najmä v spojitosti s kritickým postojom k EÚ. Orbán prostredníctvom sociálnej siete X zagratuloval Ficovi k víťazstvu a vyjadril záujem o spoluprácu.