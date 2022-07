"Na bojisku budú dobrou spoločnosťou pre (americké salvové raketomety) HIMARS. Ďakujeme našim partnerom," dodal šéf ukrajinského rezortu obrany.

Samohybné salvové raketomety M270, ktorých dodávku Kyjevu prisľúbila v júni Británia, sú schopné zasiahnuť cieľ vzdialený až 80 kilometrov.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.



*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX