Ukrajina prejavila zatiaľ NAJJASNEJŠÍ záujem rokovať s Ruskom o Kryme!

Ukrajina dala dosiaľ "najjasnejšie vyhlásenie, že má záujem o rokovania" o mieri, ktoré vlani v apríli prerušila. Zároveň je ochotná diskutovať o budúcnosti Krymského polostrova, anektovaného Ruskom v roku 2014. Vo štvrtok to napísal anglický denník The Financial Times (FT), na ktorý sa odvolal portál denníka The Guardian.