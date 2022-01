Podľa agentúry Interfax Danilov vyhlásil, že nateraz neexistujú dôvody pre tvrdenie, že Ruská federácia pripravuje ofenzívu proti Ukrajine. Na brífingu po zasadnutí RNBO podľa Interfaxu dodal, že "takáto ofenzíva je fyzicky nemožná".

Danilov súčasne požiadal médiá, ktoré podľa neho "v posledných dňoch priniesli veľa polovojenskej beletristiky", aby zmiernili svoju rétoriku okolo vývoja bezpečnostnej situácie a zachovali pokoj, uviedol Ukrinform.

Podľa Danilova totiž na Ukrajine "niet dôvodov na paniku". Ubezpečil, že Ukrajinu "sa nechystáme vydať" a že "víťazstvo bude určite naše".

Danilov vystúpil s týmto hodnotením na tlačovej konferencii v Kyjeve po tom, ako predstavitelia ukrajinskej armády na pondelkovom zasadnutí RNBO informovali o vývoji situácie na štátnej hranici s Ruskom a o pripravenosti ukrajinskej armády.

Na zasadnutí sa zúčastnil aj prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý si spolu s ostatnými členmi RNBO vypočul správy od šéfov vojenského spravodajstva, zahraničnej spravodajskej služby, ministra obrany a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny, ministrov zahraničných vecí, hospodárstva, energetiky a zdravotníctva.

V pondelok zverejnenom rozhovore pre ruskú redakcii spravodajskej stanice BBC Danilov vyhlásil, že Ukrajina pozná a chápe plány a zámery Ruska, pričom za hlavný cieľ Moskvy označil destabilizáciu situácie na Ukrajine. Dodal, že Moskva "je v tom, žiaľ, veľmi úspešná". Uviedol, že úlohou ukrajinského vedenia je "pokojne a uvážene si robiť svoju prácu".

Na otázku, čo sa momentálne deje na hranici Ukrajiny s Ruskom, tajomník RNBO povedal, že "počet ruských jednotiek sa nezvyšuje v takom rozsahu, ako to mnohí ľudia vykresľujú".

"Majú tam manévre - áno, majú, ale vždy ich mali. Toto je ich územie, majú právo kmitať (presúvať sa) vľavo, vpravo," pripomenul Danilov.

Dodal, že táto situácia je pre Ukrajinu nepríjemná, ale súčasne zdôraznil, že pre ňu nie je nič nové. "Ak je to novinka pre niekoho na Západe, za to my nemôžeme," vyhlásil.

Podľa Danilova sa vojna s Ruskom v podstate začala po dobytí Krymu v roku 2014 a trvá už ôsmy rok, a ak je to pre politikov vo Washingtone a iných krajinách novinka, tak pre Ukrajinu "sú to už staré reálie", informovala BBC.

Interfax z Danilovovho vyjadrenia na brífingu citoval aj jeho slová, že len tri zahraničné veľvyslanectvá na Ukrajine ponúkli svojim zamestnancom možnosť odchodu z krajiny. Ide o USA, Britániu a Austráliu. Veľvyslanectvá ďalších 49 krajín takéto plány neoznámili.

Danilov doplnil, že EÚ a Japonsko informovali Kyjev, že nevidia dôvod na evakuáciu zamestnancov svojich zastupiteľstiev na území Ukrajiny. Uviedol tiež, že medializované správy o masovom exode zamestnancov ruských diplomatických inštitúcií z Ukrajiny sú len dezinformáciami.