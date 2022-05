Ukrajinský súd v hlavnom meste Kyjev udelil povolenie na zatknutie bývalého prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý je podozrivý z organizovania nelegálneho prevádzania ľudí cez štátne hranice. K tomuto skutku malo dôjsť v roku 2014, keď exprezident utiekol do Ruska. Informovala o tom stanica CNN s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej prokuratúry zverejnené vo štvrtok na platforme Telegram.

"(Dňa) 23. februára 2014 Janukovyč spoločne so zamestnancami (ruskej) štátnej bezpečnostnej služby a predstaviteľmi Ruskej federácie s pomocou troch vrtuľníkov ozbrojených síl Ruskej federácie nelegálne prekročil štátnu hranicu na predmestí Urzufu v Doneckej oblasti a prešli do (mesta) Anapa v Rusku, pričom so sebou previezli najmenej 20 osôb," uvádza sa vo vyhlásení Pečerského okresného súdu v Kyjeve.

Proruského exprezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča, ktorý zastával post hlavy štátu od roku 2010, zvrhli prozápadní demonštranti počas protestov na Majdane v roku 2014. Protesty vypukli v krajine po tom, ako Janukovyč odmietol podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou, ktorá znamenala väčší príklon Ukrajiny na stranu EÚ a zároveň aj odpútanie sa od ruského vplyvu.

Janukovyča v rodnej krajine odsúdili v neprítomnosti na 13 rokov väzenia za vlastizradu. Momentálne nie je zrejmé, kde tento ukrajinský exprezident žije. CNN v tejto súvislosti pripomína, že v marci ukrajinská tlačová agentúra Ukrinform citovala miestne médiá, podľa ktorých bol v tom čase Janukovyč v bieloruskom Minsku.