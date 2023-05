"Na základe pokynu predsedu Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Alexandra Bastrykina sa začalo trestné konanie podľa článku 205 Trestného zákona Ruskej federácie v súvislosti s pokusom kyjevského režimu o útok bezpilotnými lietadlami na kremeľskú rezidenciu prezidenta Ruska," uviedol vo vyhlásení výbor, ktorý sa zaoberá závažnými trestnými činmi.

Podľa výboru boli do útoku zapojené dva drony, ktoré vyradili z činnosti pomocou radarových systémov. Tlačová služba prezidenta Ruskej federácie informovala v stredu o nočnom útoku dvoch bezpilotných lietadiel na Kremeľ. Hovorca Kremľa túto operáciu označil za "plánovaný teroristický čin" a pokus o ohrozenie života prezidenta Putina.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v reakcii povedal, že Ukrajina nemá s útokom dronov na Kremeľ nič do činenia. Takýto útok by podľa neho po vojenskej stránke nič nevyriešil a narušil by prípravy na ukrajinskú protiofenzívu. Podoľak tiež naznačil, že mohol byť zinscenovaný Moskvou. Podiel Ukrajiny na údajnom útoku na Kremeľ v stredu odmietol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.