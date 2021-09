Účinnosť vakcíny od Moderny časom klesá, potrebná bude i tretia dávka

Nové dáta z rozsiahlej klinickej štúdie spoločnosti Moderna týkajúce sa jej očkovacej látky proti koronavírusu ukazujú, že účinnosť vakcíny s narastajúcim časom klesá. Oznámila to v stredajšom tlačovom vyhlásení firma Moderna Inc. Podľa výrobcu to znamená, že potrebná je i tretia, podporná dávka, píše agentúra Reuters.