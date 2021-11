"Mali sme malú slávnosť nikáh v našom dome v Birminghame za účasti našich rodín," napísala Júsufzajová na Twitteri. "Prosím o vaše modlitby," dodala táto 24-ročná pakistanská aktivistka za ženské vzdelávanie.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP