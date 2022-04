Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj v utorkovom príhovore na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyzval na okamžité vyvodenie zodpovednosti za ruské vojnové zločiny páchané počas invázie Moskvy na Ukrajinu. Apeloval tiež na to, aby bolo Rusko vylúčené z BR OSN. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

Zelenskyj 15-člennú BR OSN prostredníctvom videospojenia vyzval, aby "vylúčila Rusko, ktoré je agresorom a príčinou vojny", aby na pôde tejto organizácie "nemohlo blokovať rozhodnutia týkajúce sa svojej vlastnej agresie, svojej vlastnej vojny". To, že Rusko má ako stály člen BR OSN právo veta, podľa neho podkopáva globálnu bezpečnosť. "Systém OSN musí okamžite prejsť reformou, aby právo veta nebolo právom na zomieranie," apeloval.

Dodal, že ak sa nič také nestane, OSN sa už môže "jednoducho zatvoriť".

"Dámy a páni, ste na to (jej rozpustenie) pripravení? Pominuli časy medzinárodného práva? Ak na to odpoviete nie, potom musíte konať okamžite," povedal.

"Kde je bezpečnosť, ktorú má BR OSN zaisťovať? Kde je mier? Kde sú garancie, ktoré má OSN zabezpečovať?" spýtal sa Zelenskyj podľa stanice BBC. "Vyvodenie zodpovednosti je nevyhnutnosťou," zdôraznil, pričom konanie ruských vojakov na Ukrajine prirovnal k "teroristom z Dáišu".

Zelenskyj uviedol, že k BR OSN sa prihovára v mene obetí ruskej vojny na Ukrajine. "Niektorí z nich boli zastrelení na ulici, iných hodili do studní, kde zomreli... Boli zabití vo svojich bytoch, domoch či granátmi. Civilistov rozdrvili tanky, keď sedeli vo svojich autách uprostred cesty, a to len pre potešenie (ruských vojakov)", povedal Zelenskyj. "Ženy boli znásilnené a zabité pred vlastnými deťmi," dodal.

Prezident opísal to, čo videl v pondelok počas návštevy Buče. "Neexistuje jediný zločin, aký by (ruské sily) nespáchali. Ruská armáda vyhľadávala a úmyselne zabíjala každého, kto slúžil našej krajine," povedal. Dodal tiež, že "státisíce" Ukrajincov boli deportované do Ruska.