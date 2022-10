Turecko rokuje s Moskvou a Kyjevom: Nastane MIER aspoň v tejto oblasti? ×

Turecký minister obrany Hulusi Akar rokuje so svojimi rezortnými kolegami z Ruska a Ukrajiny v snahe obnoviť dohodu o vývoze ukrajinského obilia, ktorú sprostredkovala OSN a Ankara. Oznámilo to v nedeľu turecké ministerstvo obrany, informuje denník The Guardian.