KK61 Soči - Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas stretnutia v čiernomorskom letovisku Soči 4. septembra 2023. Očakáva sa, že hlavným bodom rokovaní bude čiernomorská obilná dohoda, od ktorej Rusko v júli odstúpilo. FOTO TASR/AP Russian President Vladimir Putin, right, listens to Turkish President Recep Tayyip Erdogan during their meeting at Russia's Black Sea resort of Sochi, Russia, Monday, Sept. 4, 2023. (Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool

Zdroj: Sergei Guneyev