Trumpa zachytili kamery, ako spoza zatvoreného okna s rúškom na tvári máva zo zadného sedadla čierneho vozidla davu ľudí, ktorí sa od jeho hospitalizácie zhromažďujú s americkými vlajkami a transparentmi na jeho podporu pred vojenskou nemocnicou pri Washingtone. Na predných sedadlách auta bolo vidno dvoch ľudí.

Od pacientov, ktorí majú pozitívny test na nový koronavírus, sa všeobecne vyžaduje 14-dňová karanténa počas obvyklej inkubačnej lehoty ochorenia COVID-19, aby sa zamedzilo nakazeniu iných ľudí vírusom, ktorý si v USA vyžiadal vyše 200.000 úmrtí, píše Reuters.

Trump mal pozitívny test vo štvrtok a svoju nákazu oznámil v piatok v skorých ranných hodinách.

Pred nedeľňajšou krátkou jazdou Trump zverejnil na Twitteri video, v ktorom avizoval "menšie prekvapenie pre niektorých z úžasných vlastencov, ktorí sú tam na ulici".

Vyhlásil tiež, že sa počas svojho ochorenia "dozvedel veľa o COVID-e". "A chápem to, rozumiem tomu. A je to veľmi zaujímavá vec," dodal.

Americký prezident Donald Trump máva spoza zatvoreného okna s rúškom na tvári. Zdroj: TonyPeltier

Podľa kritikov z radov lekárov i demokratických politikov však Trump, ktorému opakovane vyčítali nedbanie na zdravotnícke pokyny a šírenie dezinformácií o pandémii, svojim najnovším "kúskom" ukázal, že sa zrejme vôbec nepoučil, uviedla agentúra AFP.

Politické divadlo?

"Každá jedna osoba v tom vozidle počas tohto úplne zbytočného prezidentského 'prejazdu' musí byť teraz umiestnená do karantény na 14 dní," uviedol James Phillips, lekár z nemocnice Walter Reed Army Medical Center, kde je Trump hospitalizovaný. "Môžu ochorieť. Môžu zomrieť. Pre politické divadlo," dodal vo vyjadrení na Twitteri, podľa ktorého sú prezidentské limuzíny "nielen nepriestrelné, ale aj hermeticky uzavreté proti chemického útoku", čo zvyšuje hrozbu prenosu COVID-19.

Demokratický senátor Brian Schatz dodal, že sa modlí za zdravie členov Trumpovej ochrany z Tajnej služby Spojených štátov: "Chápu riziko spojené s touto prácou, nemali by sa však uvažovať nad tým, že toto riziko pochádza od chráneného."

Hovorca Bieleho domu Judd Deere zdôraznil, že Trump sa rýchlo vrátil do nemocničnej izby, pričom boli podniknuté "náležité preventívne opatrenia" na ochranu prezidenta i jeho okolia. "Lekársky tím schválil tento presun ako bezpečný," povedal.

Objavili sa aj odkazy podpory. Guvernér Texasu, republikán Greg Abbott, po správach o Trumpovej kolóne vozidiel tvítoval: "Zdá sa, že Donald Trump sa rýchlo zotavuje z COVID-u. Toľko modlitieb vypočutých."

Televízia NBC News pripomenula vyjadrenie predstaviteľa Bieleho domu zo soboty o tom, že prvá dáma Melania Trumpová, ktorá sa tiež nakazila koronavírusom, neodchádza z izolácie v Bielom dome, aby navštívila svojho manžela v nemocnici.

"Má COVID. Vystavilo by to (vírusu) agentov, ktorí by ju tam viezli, a zdravotníkov, ktorí by ju k nemu sprevádzali," povedal predstaviteľ.