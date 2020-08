Barryová v jednej chvíli o ňom vraví: "Nemá žiadne zásady." Informácie priniesla v nedeľu tlačová agentúra AP.

Trumpovú Barryovú tajne nahrala jej neter Mary Trumpová, ktorá nedávno vydala knihu a prezidenta v nej odsudzuje. Kniha má názov Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Príliš veľa a nikdy dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža sveta). Mary Trumpová v nedeľu vyhlásila, že nahrávky urobila v rokoch 2018 a 2019.

Barryová (83) na jednej nahrávke vraví, že si vypočula interview z roku 2018 s bratom na stanici Fox News. V ňom Trump hovorí, že ju pošle na hranicu, kde bude dohliadať na prípady detských prisťahovalcov oddelených od svojich rodičov.

"Je mimo, bože môj, veď keď je človek nábožensky založený, chce ľuďom pomáhať. Nerobí toto,"vraví Barryová na nahrávke. V inom momente hovorí: "To jeho prekliate tweetovanie a klamanie, bože môj." A dodáva: "Rozprávam príliš úprimne, ale vieš... Prekrúca udalosti. Nepripravuje sa. Klame. Do zad..."

Barryovú takisto počuť vravieť, že brat zrejme nikdy nečítal jej názory na prípady prisťahovalcov. "Čo on čítal?" pýta sa tety Mary Trumpová. Barryová odpovedá: "Nič. On nečíta."

Ako zareagoval na nahrávky Trump sa dočítate na nasledujúcej strane >>>>