Vo štvrtok večer, krátko po tom, čo Trump vo svojom príhovore na verejnosti predpovedal, že koniec pandémie je na dohľad, sa objavila správa, že jeho poradkyňa Hope Hicksová mala pozitívny test na prítomnosť koronavírusu. Hicksová cestovala s prezidentom v lietadle Air Force One v utorok i v stredu.

Následne sa dal testovať aj Trump s manželkou a ich testy vyšli tiež pozitívne.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!