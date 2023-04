Bývalý americký prezident Donald Trump vypovedal vo štvrtok takmer sedem hodín na prokuratúre v New Yorku v prípade, v ktorom je spolu so svojimi troma deťmi obvinený z finančného podvodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Trump bol v civilnom spore, ktorý otvorila newyorská generálna prokurátorka Letitia Jamesová, vypovedať už druhýkrát. Počas prvej výpovede však podľa agentúry AP využil svoje ústavné právo nevypovedať.

Do kancelárie Jamesovej na Dolnom Manhattane dorazil Trump vo štvrtok okolo 10.00 h ráno miestneho času (12.00 SELČ) a do Trump Tower sa vrátil až okolo 18.30 h. "Tento civilný spor je smiešny rovnako ako aj všetky ostatné prípady zasahujúce do volieb, ktoré proti mne podali," uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social pred vypovedaním.

Trump bol pred newyorskou generálnou prokurátorkou totiž vypovedať len týždeň po tom, čo si pred newyorským sudom vypočul obžalobu v inom prípade súvisiacim s podplácaním troch osôb počas prezidentskej kampane v roku 2016 a údajným falšovaním obchodných dokumentov.

Trump - favorit na republikánsku nomináciu v prezidentských voľbách v roku 2024 - je vôbec prvým bývalým americkým prezidentom obžalovaným z trestného činu.

Jamesová zažalovala exprezidenta a jeho deti Donalda Trumpa mladšieho, Erica Trumpa a Ivanku Trumpovú vlani v septembri zo spáchania finančného podvodu v spoločnosti Trump Organization. Podľa prokurátorky Trumpovci celé roky zavádzali napríklad banky a svojich obchodných partnerov tým, že uvádzali nesprávne hodnoty majetkov spoločnosti napríklad hotelov, aby sa obohatili. Prípad sa má na súd dostať v októbri.