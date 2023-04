Bývalý americký prezident Donald Trump sa dostavil na súd v New Yorku, aby si vypočul obžalobu v kauze podplácania pornoherečky. Následne ho zadržia, avšak neočakáva sa, že mu nasadia putá.

Trumpova automobilová kolóna absolvovala v utorok popoludní miestneho času desaťkilometrovú jazdu z Trump Tower do súdneho komplexu na Manhattane. Jeho zadržanie bude mať na starosti okresná prokuratúra. Trumpovi právnici už avizovali, že exprezident sa necíti byť vinný a toto stanovisko prednesie aj pred sudcom. Ten do súdnej siene zakázal vstup novinárom. Trump je prvým úradujúcim alebo bývalým prezidentom USA, ktorý sa objaví pred súdom v trestnej kauze.

Obžalobu by mali zverejniť ešte v utorok. Podľa CNN je Trump obvinený vo viac než 30 bodoch týkajúcich sa údajného obchodného podvodu. Ide o súčasť prípadu údajného podplácania pornoherečky. Po výpovedi pred sudcom by mali Trumpa opäť prepustiť a očakáva sa, že sa vráti do svojej vily na Floride, kde plánuje tlačovú konferenciu.