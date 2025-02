Americký prezident Donald Trump v utorok naznačil, že by sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom mohol stretnúť už čoskoro, a to "pravdepodobne" ešte do konca februára. Reagoval tak na novinársku otázku, ktorá zaznela na tlačovej konferencii v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.