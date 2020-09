Ak Assange odhalí zdroj uniknutých údajov Demokratického národného výboru (DNC) spred amerických volieb v roku 2016, vyhne sa extradícii. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Austrálčana Assangea zadržiavajú v britskej väznici, kým bojuje proti svojmu vydaniu do Spojených štátov pre obvinenia zo špionáže.

Advokátka Jennifer Robinsonová zastupuje WikiLeaks už desať rokov. V piatok na súde v Londýne odovzdala písomnú správu, v ktorej sa píše, že Assange dostal spomínanú ponuku 15. augusta 2017 počas stretnutia s bývalým republikánskym kongresmanom Danom Rohrabacherom a Trumpovym kolegom Charlesom Johnsonom.

Podľa Robinsonovej prišli Rohrabacher a Johnson na stretnutie s Assangeovym tímom "v Trumpovom mene" a ubezpečovali ich, že o ich stretnutí prezident vie a ich príchod schválil.

Robinsonová tvrdila, že kongresmana videli na návšteve obžalovaného Assangea, keď žil v exile na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne.

Rohrabacher tam podľa nej prišiel za Assangeom pre to, aby s ním prediskutoval "to, čo by mohlo byť potrebné pre jeho prepustenie". Zároveň mu predstavil návrh prospešný pre všetky strany ("win-win"), ktorý by Assangeovi umožnil opustiť ambasádu a "pokračovať vo svojom živote" bez obáv z toho, že ho vydajú do USA.

