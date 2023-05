Trump v diskusnej relácii taktiež nechcel povedať, či považuje Putina za vojnového zločinca. Podľa Trumpa je takýto termín niečím, o čom by sa malo hovoriť neskôr.

Bývalý americký prezident Donald Trump povedal, že ak by bol on prezidentom USA, k vojne na Ukrajine by nedošlo. Vyjadril sa tak v stredu večer miestneho času v diskusnej relácii spravodajskej televízie CNN, informuje TASR.

Trump zmienenými slovami reagoval na otázku republikánskej voličky, ktorá sa ho spýtala, či podporuje vojenskú pomoc USA voči Ukrajine a tiež, ako by riešil hrozbu, ktorú predstavuje ruský prezident Vladimir Putin. "Ak budem prezidentom, túto vojnu urovnám za jeden deň, za 24 hodín," vyslovil Trump. Dodal, že by sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tiež s Putinom. "Obaja majú slabé aj silné stránky a do 24 hodín bude táto vojna vyriešená. Skončí, bude absolútne po nej," dodal.

Exprezident USA zároveň nechcel povedať, či si želá, aby vojnu vyhralo Rusko alebo Ukrajina. "Neuvažujem v zmysle víťazstva a prehry. Rozmýšľam v zmysle, aby sa to urovnalo, aby sme prestali zabíjať všetkých tých ľudí," povedal. Na opakovanú otázku moderátorky relácie CNN dodal, že si želá, aby "všetci prestali zomierať".

"Chcem, aby Rusi aj Ukrajinci prestali zomierať," uviedol ďalej. "A to sa mi podarí do 24 hodín," dodal Trump.

Keď sa ho však moderátorka Kaitlan Collinsová spýtala tretíkrát na to, kto by mal vo vojne zvíťaziť, odpovedal: "Poviem toto: Chcem, aby Európa dala viac peňazí... Majú veľa peňazí".

Trump v diskusnej relácii taktiež nechcel povedať, či považuje Putina za vojnového zločinca. Podľa Trumpa je takýto termín niečím, o čom by sa malo hovoriť "neskôr".

"Ak poviete, že je vojnový zločinec, bude oveľa ťažšie dosiahnuť dohodu, ktorou by sa táto vec (vojna) zastavila," povedal s tým, že ako "vojnový zločinec" by podľa neho Putin bojoval tvrdšie, než za iných okolností a preto by sa malo o tomto termíne uvažovať neskôr. Trump sa zároveň domnieva, že "Putin spravil chybu".

"Jeho chybou bolo, že tam išiel. Nikdy by tam nešiel, keby som bol prezidentom," dodal Trump, odkazujúc tak podľa CNN na ruskú inváziu na Ukrajinu.