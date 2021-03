"Máme republikánsku stranu. Bude jednotnejšia a silnejšia ako kedykoľvek predtým," vyhlásil Trump pred stovkami prívržencov, z ktorých drvivá väčšina nemala napriek pandémii koronavírusu rúška. Trump naznačil, že o štyri roky by mohol znova kandidovať v prezidentských voľbách. "V skutočnosti vedia (demokrati), že práve prišli o Biely dom," vyhlásil. "Ale kto vie — kto vie? Možno sa ešte rozhodnem poraziť ich tretíkrát, dobre?" zvolal Trump, pričom znova zopakoval nepodložené tvrdenie, že Biden zvíťazil vďaka volebným podvodom.

"Neuveriteľná cesta, na ktorú sme sa vydali spolu, sa ani zďaleka neskončila. A nakoniec zvíťazíme," uviedol Trump. Spojené štáty sa podľa Trumpa ocitli uprostred boja o svoju budúcnosť. "Sme v zápase o prežitie Ameriky, ako ju poznáme. Toto je boj. Je to strašný, strašný, bolestivý boj ... nakoniec vždy zvíťazíme."

Bývalý šéf Bieleho domu opakovane kritizoval a útočil na svojho nástupcu Joea Bidena, ktorý má podľa neho za sebou "najkatastrofálnejší prvý mesiac" vo funkcii zo všetkých prezidentov v moderných dejinách USA. Jeho vláda robí opatrenia zamerané proti zamestnanosti, proti energetickej sebestačnosti, proti ženám, proti ochrane hraníc a proti vede.

Biden podľa Trumpa otvoril hranice so susedným Mexikom a pustil do krajiny množstvo migrantov a kriminálnych živlov. Jeho politika vedie krajinu ku "komunizmu". "Za mesiac sme sa posunuli od America first (Amerika na prvom mieste, Trumpov slogan v predvolebnej kampani) k America last (Amerika na poslednom mieste)," povedal Trump za skandovania "USA, USA, USA". "V hre je naša bezpečnosť, naša prosperita a naša vlastná identita ako Američanov," dodal.

Kontroverzný exprezident, ktorý má zakázaný prístup na Twitter a ďalšie sociálne siete, sa stále teší veľkej podpore veľkej časti Republikánskej strany i jej voličov. Ukázal to aj prieskum medzi účastníkmi konferencie CPAC o tom, kto bude najlepším republikánskym prezidentským kandidátom vo voľbách v roku 2024. Trump skončil na prvom mieste so ziskom 55 percent hlasom, druhý floridský guvernér Ron DeSantis získal len 21 percent. Všetci ostatní potenciálni kandidáti mali menej ako desať percent hlasov. V prieskume 97 percent účastníkov uviedol, že Trump si viedol v Bielom dome dobre.