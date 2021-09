Ak je bolesť za hrudnou kosťou, má pálivý, zvieravý, tlakový charakter, môže vystreľovať do ramena, krku, čeľuste či žalúdka, dostali ste zrejme infarkt. Bolesť pritom sprevádza potenie, nevoľnosť, závraty, popolavá farba pokožky, objaví sa aj dychová nedostatočnosť, prípadne sa môže prejavovať aj ako žalúdočná nevoľnosť či pocit skráteného dychu.

Čo robiť?

Postihnutého posaďte do pohodlnej polohy na zem, aby si oprel hlavu i plecia (napr. o stenu). Nenechajte ho osamote, nedovoľte mu jesť, piť ani fajčiť a upokojujte ho. Okamžite privolajte sanitku. Ak ide o doteraz zdravého pacienta, mal by si nechať rozpustiť v ústach liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (Anopyrín, Acylpyrín, Aspirín) v dávke 300 mg. Pacient s ischemickou chorobou srdca, resp. taký, čo už infarkt prekonal, by mal okamžite užiť spomínanú kyselinu acetylsalicylovú, ďalej nitroglycerín a ak má búšenie srdca, betablokátor, ktorý mu už predtým predpísal lekár. Do príchodu sanitky meriame pulz, ak máme tlakomer, aj tlak.