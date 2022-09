Po smrti najdlhšie vládnucej britskej panovníčky Alžbety II. († 96) sa neustále objavujú nové informácie z jej súkromia, o ktorých sa predtým iba šepkalo. Nová kniha s názvom The New Royals najnovšie odhalila viac o vzťahu kráľovnej s jej vnukom princom Harrym (38). Jeho odchod do zámoria spolu s Meghan (41) kráľovnú doslova zničil!

Britská kráľovská rodina sa pred dvomi otriasla v základoch, keď princ Harry s vojvodkyňou zo Sussexu oznámili svoj odchod do zámoria a vzdali sa svojich kráľovských titulov. Po smrti Alžbety II. sa chvíľu zdalo, že rozbroje v kráľovskej rodine aspoň na chvíľu utíchli. Harry si spolu s manželkou uctil pamiatku babičky tak, ako sa patrí a zúčastnili sa na pohrebe. Ako sa však neskôr ukázalo, hneď, ako to bolo možné, zbalili kufre a pobrali sa z Británie.

Ako odhalila nová kniha o britskej kráľovskej rodine, naštrbené vzťahy s vnukom Alžbetu II. trápili do posledných dní, píše Blesk. Blízky zdroj zosnulej panovníčky autorke knihy Katie Nichollovej prezradil, že o Harrym nerada rozprávala. Kráľovnú údajne veľmi ranilo rozhodnutie jej vnuka odsťahovať sa do Spojených štátov. Jedna vec ju však trápila omnoho viac.

Alžbeta II. bola veľmi sklamaná, že nemohla vídať svoje pravnúčatká Archieho (3) a Lilibet (1). Najviac ju dostalo, keď Harry a Meghan neprišli s deťmi do Sandringhamu, kde kráľovná organizovala svoju každoročnú "prespávačku" s vnúčatami a pravnúčatami. „Bola veľmi zranená a povedala mi: Neviem, je mi to jedno a nechcem na to už myslieť',“ citovala Nichollová svoj zdroj. To, že nemohla vídať milované pravnúčatká, Alžbetu II. trápilo do konca života.

Čítajte viac na ďalšej strane>>>>>